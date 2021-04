Pagamento à vista e da primeira parcela do IPTU vai até quinta-feira em Bauru

Nesta data, ocorre o vencimento da parcela única com desconto de 10% à vista

Da Redação

A Secretaria Municipal de Finanças informa que o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Bauru vai até esta quinta-feira (15). Nesta data, ocorre o vencimento da parcela única com desconto de 10% à vista para quem fez a adesão ao IPTU Digital, e com desconto de 5% para quem recebeu o carnê enviado pelos Correios.

Para os contribuintes que vão parcelar o pagamento, a primeira parcela também vence em 15 de abril. As demais parcelas vencerão nos meses seguintes. Neste caso, não há desconto, seja no IPTU Digital ou com o recebimento do carnê em casa. Para os imóveis sem edificações, o pagamento da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) também deve ser feita até o dia 15 deste mês. Já para os imóveis edificados, a cobrança da CIP é realizada mensalmente com a conta de energia elétrica.

Os contribuintes que aderiram ao IPTU Digital podem encontrar a guia para o pagamento no site da Prefeitura de Bauru (https://www.bauru.sp.gov.br/financas/iptu). Os contribuintes que não aderiram ao IPTU Digital e ainda não receberam os boletos também podem encontrar a guia de pagamento neste mesmo endereço no site da prefeitura.

PRAZOS DE PAGAMENTO

Parcela Única

Com desconto (10% no IPTU Digital ou 5% se receber o carnê) – 15/04

Sem desconto – 17/05

Pagamento parcelado (sem desconto)

1ª parcela – 15/04

2ª parcela – 17/05

3ª parcela – 15/06

4ª parcela – 15/07

5ª parcela – 16/08

6ª parcela – 15/09

7ª parcela – 15/10

8ª parcela – 16/11

9ª parcela – 15/12