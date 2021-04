Receita Federal apreende mais de 350 mil maços de cigarros contrabandeados em Botucatu

Da Redação

A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual, apreendeu cerca de 350 mil maços de cigarros contrabandeados. A operação ocorreu no sábado, 10 de abril, na rodovia SP-209. O caminhão que transportava a carga foi identificado após trabalho de inteligência da Receita Federal. A abordagem ocorreu no km 14, região de Botucatu.

Os maços de cigarros apreendidos estão avaliados em R$ 1,7 milhão. O caminhão e os cigarros serão perdidos em favor da União. Será cobrada multa de R$ 2,00 por maço de cigarro apreendido.

Em 2021, a Receita Federal já apreendeu, em rodovias paulistas, doze caminhões carregados com aproximadamente 4,4 milhões de maços de cigarros contrabandeados, um prejuízo de R$ 22 milhões ao crime organizado. Será também efetuado o lançamento de créditos no valor de R$ 8,8 milhões.