São Manuel inicia vacinação de profissionais da educação nesta quarta (14)

Da Redação

A Administração Municipal através da equipe de vacinação da Vigilância Epidemiológica da Diretoria de Saúde continuará a vacinação com a primeira dose contra o Covid-19, e chegou a vez dos profissionais da Educação da Rede Estadual de Ensino, com 47 ou mais de idade serem imunizadas, em dois postos de vacinação: um no poliesportivo e outro na Estação Ferroviária. Prossegue também a vacinação no grupo das pessoas com idade de 67 ou mais, tudo no sistema drive thru (dentro do carro) este, somente no poliesportivo, das 9h00 às 15h00.

Na Estação Ferroviária, também das 9 às 15h00, será realizada a 2ª. dose da vacina para as pessoas agendadas, que já tomaram a primeira dose.

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

A Diretoria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, após receber o Cadastro e orientações da Diretoria Estadual de Educação irá dar continuidade ao cronograma de vacinação para os profissionais da área, pertencentes aos quadros do Estado e da iniciativa privada (escolas particulares). Os profissionais da rede Municipal que ainda não tomaram a primeira dose também poderão procurar um dos postos de vacinação para tanto.

-Quarta/Quinta- dias 14 e 15/04: Profissionais da Educação Estadual (poliesportivo e Estação Ferroviária) das 9hs às 15h00.

-Sexta-feira- dia 16-: Profissionais da Educação Privada (escolas particulares).

Os profissionais da educação da faixa etária elegível deverão realizar um-cadastro no site do Vacina Já, conforme orientado pela Diretoria Estadual de Educação (via e-mail). No ato da vacinação o profissional da educação deverá apresentar o Comprovante Vacina Já Educação (https://vacinaja.sp.gov.br/educacao) documento de identificação com foto e CPF para conferência dos dados pelo profissional de saúde. Caso o usuário não apresente o Comprovante Vacina Já Educação ou o seu número do CPF não conste no Comprovante apresentado, não poderá ser imunizado.

A vacinação para o profissional da educação estará disponível para aqueles que estão em atividade nas escolas instaladas no Município.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Aqueles que irão receber a primeira dose devem levar um documento que comprove a idade e ainda o CPF, RG e se forem profissionais da Educação o cadastro realizado no VacinaJá. As pessoas idosas que se encontram acamadas ou com alguma dificuldade de locomoção, deverão entrar em contato com o posto de saúde mais próximo de sua residência, para deixar o nome em uma lista, para que a equipe da Vigilância Epidemiológica possa continuar aplicando a vacina em seus domicílios.

Para tomar a segunda dose basta apenas apresentar o comprovante da primeira dose e ainda o RG e o CPF.