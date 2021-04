Botucatu celebra 166 anos adaptando-se à pandemia e homenageando suas vítimas

Devido à pandemia, atividades foram restritas e cumprindo os protocolos sanitários

Da Redação

Na manhã desta quarta-feira, 14 de abril, dia do Aniversário de Botucatu, a Prefeitura de Botucatu, em parceria com as forças de segurança da Cidade, com a Câmara dos Vereadores e com o Movimento Inter-religioso de Botucatu realizou três eventos simbólicos.

9 horas: representantes das Forças de Segurança da Cidade (Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil) hastearam a bandeira de Botucatu na entrada da Cidade pela Rodovia João Hipólito Martins, a Castelinho

9h30: as bandeiras de Botucatu, do Estado de São Paulo e do Brasil, foram hasteadas em frente ao Paço Municipal.