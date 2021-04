Botucatu ultrapassa os 90 mil testes contra Covid-19

Botucatu é o município com o segundo menor índice de letalidade no Estado

Da Redação

Colocada como premissa no combate ao coronavírus em Botucatu desde o início da pandemia em março de 2020, a testagem em massa da população botucatuense tem números relevantes.

Botucatu já ultrapassou os 90 mil testes para Covid-19 realizados, considerando o RT-PCR (padrão ouro), o de pool de saliva e os testes sorológicos (teste rápido).

Considerando apenas os RT-PCR, que possuem maior acurácia (aproximadamente 90%), Botucatu já realizou aproximadamente 64 mil testes, o equivalente a 436,8 testes a cada mil habitantes. Índice este duas vezes superior ao do Estado de São Paulo e quatro vezes maior que o do Brasil.

“Em Botucatu, desde o início da pandemia, procuramos testar todas as pessoas que citam apresentar qualquer sintoma de Covid. Isso agiliza o diagnóstico e o início do tratamento, aumentando as chances dos infectados não evoluírem para casos mais graves. É muito importante que a população, ao início de qualquer suspeita, já faça contato com a Central Coronavírus para agendamento desse teste”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Com 44,4 milhões de habitantes, o estado paulista tem média de 198 testes PCR a cada mil habitantes. Segundo levantamento do Governo Estadual divulgado pelo Sistema de Monitoramento Inteligente, o total de testes PCR realizados é de 8.793.337.

A média nacional também está bem abaixo do índice de Botucatu. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil fez, em média, 105 testes do tipo RT-PCR para detectar a Covid-19 a cada mil habitantes.

“Quanto mais ampla a testagem, mais pessoas são diagnosticadas, mesmo com sintomas leves ou sem sintomas, sendo isoladas e monitoradas, o que reduz a transmissão e permite o encaminhamento para atendimento de casos mais graves com mais brevidade. Medida que com certeza já salvou e vai continuar salvando vidas em nossa Cidade”, finalizou o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

Outros números

Botucatu é o município com o segundo menor índice de letalidade no Estado de São Paulo entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, 1,60%.

São 10.706 casos confirmados de Covid-19 na Cidade, com 171 óbitos.

Quando o assunto é mortalidade, o município tem o quinto menor índice do Estado entre as cidades maiores de 100 habitantes, 117 mortes a cada 100 mil habitantes.

Se comparado aos índices nacionais e do Estado, Botucatu possui índice de letalidade 35% menor que o de São Paulo e 30% menor que o do Brasil.

Quanto a mortalidade, o índice botucatuense é 49% menor que o do Estado de São Paulo e 39% menor que o do país.