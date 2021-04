Em reunião com ministro da Saúde, Pardini pede que Botucatu receba pesquisa de vacina contra Covid-19

Nas próximas semanas será finalizado o Protocolo de Pesquisa

Da Redação

O prefeito de Botucatu, Mário Pardini (PSDB), reuniu-se na tarde desta quinta-feira, 15 de abril, com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para a inclusão da Cidade no projeto de pesquisa clínica para avaliar a eficácia da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca/Oxford.

Durante o encontro, realizado na sede do ministério, em Brasília, foi solicitada a inclusão de Botucatu para que sejam analisadas se a vacina tem ação integral contra o novo coronavírus e suas variantes. Para isso ocorreria a análise do sequenciamento genético das diferentes cepas. Análise da Unesp já constata a circulação da variante de Manaus no município e na região.

A pesquisa seria uma parceria entre a Astrazeneca, Universidade de Oxford, Fiocruz, Fundação Gates, Unesp/HCFMB, Prefeitura de Botucatu e Embaixada do Reino Unido. Segundo o prefeito, nas próximas semanas será finalizado o Protocolo de Pesquisa e aprovação nas Comissões de Ética Local e Nacional.

Integraram a delegação que acompanhou Pardini ao Ministério da Saúde, o reitor da Unesp e ex-diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu, Pasqual Barretti, e o secretário municipal de Saúde, André Spadaro.