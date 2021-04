Ocupação de leitos UTI Covid-19 no Hospital das Clínicas de Botucatu tem nova alta e chega a 117%

É o maior nível de pessoas internadas registrado no mês

Da Redação

Nesta quinta-feira, 15 de abril, a ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) exclusivos para tratamento da Covid-19, no Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB), teve nova alta. Hoje, todas as 40 vagas encontram-se em uso, sendo necessária a abertura de mais sete espaços emergenciais. É o maior nível de pessoas internadas no mês.

Isso faz com que a ocupação de leitos UTI esteja em 117%. Além disso, a enfermaria concentra 66 pacientes internados, sendo que a capacidade é de 70 leitos. Ao todo, o HCFMB concentra 113 pessoas internadas para tratamento do novo coronavírus.

Desde o início da pandemia, o HCFMB- que recebe pacientes de todo o interior paulista-, ocorreram 490 altas hospitalares e 282 mortes.