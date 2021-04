Qualifica Mais: programa gratuito de qualificação profissional reabre inscrições

Interessados podem se inscrever até o dia 25 de abril, confira

Da Agência Educa Mais Brasil

A plataforma gratuita de qualificação profissional Qualifica Mais as inscrições do seu processo seletivo. Agora, os interessados têm até o dia 25 de abril para efetivar a candidatura, através do novo formulário de inscrição. São 6 mil vagas para cursos na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC): Programador Web, Programador de Dispositivos Móveis e Programador de Sistemas.

Os candidatos precisam ter o ensino médio completo e ter residência em cidades determinados no edital do programa. São elas: Salvador, Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Florianópolis, Joinville, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Campinas, e respectivas regiões metropolitanas.

Os novos inscritos que forem selecionados receberão o e-mail de pré-matrícula no dia 29 de abril. Os calendários foram ajustados e as aulas estão previstas para terem início a partir de 24 de maio. Os candidatos que iniciaram a trilha, mas não concluíram também poderão confirmar seu interesse por meio do preenchimento do novo formulário em que cada participante deverá, ao final, escolher duas opções de cursos.

O Qualifica Mais é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Ministério da Economia, o Qualifica Mais visa conectar os estudantes às vagas de emprego nas áreas de TIC, por meio da oferta de qualificação profissional de qualidade e da disponibilização de conteúdos voltados ao desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho.

Outras oportunidades de cursos gratuitos para todos os públicos

Quem não se enquadrar nos cursos oferecidos pelo Qualifica Mais pode conferir a lista de instituições que oferecem cursos online gratuitos em diversas áreas do conhecimento para todos os públicos disponibilizada pelo Educa Mais Brasil. As formações listadas podem ser feitas durante todo o ano e são classificadas como cursos livres. Para conferir as opções, basta clicar aqui.

O Educa não possui vínculos com o Qualifica Mais e é uma plataforma privada de incentivo estudantil que também oferece oportunidades para estudo em séries da educação básica ao ensino superior, através de bolsas de estudo em instituições de ensino de todo o país. Os descontos são de até 70%. A inscrição é gratuita e após o término dos cursos não é cobrado nenhum valor adicional do bolsista.