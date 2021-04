São Manuel: instituto oferece orientação profissional gratuita

Todos atendimentos são gratuitos e as vagas, limitadas

Da Redação

O Centro de Psicologia Aplicada (CPA) do Instituto Municipal de Ensino Superior de São Manuel está com vagas abertas para atendimentos de Orientação Profissional.

O trabalho será realizado em grupo com oito encontros virtuais, que ocorrerão às sextas-feiras, das 18h30 às 19h30. Todos atendimentos são gratuitos e as vagas, limitadas.

O projeto é vinculado ao Estágio de Orientação Profissional e tem como objetivo possibilitar que os participantes tenham condições de realizar uma escolha profissional mais consciente, a partir do trabalho com os seguintes temas: Informação Profissional, Mundo do Trabalho, Significado da Escolha Profissional e Autoconhecimento.

Quem pode participar?

Jovens em fase de escolha profissional, que residam em São Manuel ou em municípios da região.

Os interessados devem se inscrever até dia 16 de abril, através do telefone ou Whatsapp do CPA: (14) 3842-1120