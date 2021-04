São Manuel tem anunciadas reformas da Estação Ferroviária e do Teatro Municipal

Verba para o início da reforma do Museu já está aprovada e destinada pelo Governo do Estado

Da Redação

No dia “Dia Mundial da Arte”, comemorado nesta quinta-feira, 15, o prefeito de São Manuel, Ricardo Salaro, ordenou agilidade na licitação da reforma da Estação Ferroviária e no Teatro Municipal.

A Diretoria de Obras da Prefeitura e o setor de Licitação já deram andamento e, em breve, será publicado o Edital para a parte de engenharia para que empresas possam se habilitar. Segundo o prefeito, “após cumpridas as ações de recomposição financeira da Prefeitura e melhorias extremamente necessárias chegou, enfim, a vez da Cultura”.

Salaro adiantou, também, que a verba para o início da reforma do Museu Histórico já está aprovada e destinada pelo Governo do Estado através do MIT, que falta apenas o depósito em conta da Prefeitura.