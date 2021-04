Tudo pronto para o 12º Festival de Música Raiz de Pardinho

Pela 1ª vez, o Festival será realizado em ambiente virtual por conta da pandemia de Covid-19

Nos dias 16, 17 e 18 de abril, vai acontecer a décima segunda edição Festival de Música Raiz de Pardinho, o FESMURP, considerado um dos eventos mais importantes e tradicionais de difusão e valorização da música caipira. Pela primeira vez, o Festival será realizado em ambiente virtual por conta da pandemia de Covid-19. O público poderá assistir, no conforto do seu lar, a apresentação das duplas concorrentes, além de exibição de documentário, roda de viola, oficinas e shows.

As canções concorrentes já estão disponibilizadas em vídeo no canal oficial da Casa dos Caipiras no YouTube. A Comissão Julgadora escolherá dentre os 20 selecionados, seis duplas finalistas para a fase final do evento, que acontecerá no domingo, 18 de Abril. Na fase final, os jurados vão escolher a dupla vencedora, que levará um prêmio de 5 mil reais. Ao todo são 30 mil em prêmios e os demais finalistas também serão premiados.

O público também pode votar na sua canção preferida. O vídeo com maior número de curtidas no Canal do YouTube da Casa dos Caipiras, independentemente da classificação entre as 20 duplas selecionadas, receberá um prêmio em dinheiro.

O evento também oferece duas oficinas online e gratuitas. São elas: “Expressão vocal e corporal na comunicação”, com Marlene Fortuna, professora, pós-doutora em comunicação oral e em artes cênicas e filha do saudoso Zé Fortuna, da emblemática dupla Zé Fortuna e Pitangueira e; “Técnicas da mão direita e esquerda para viola”, com Arnaldo Freitas, considerado um dos principais violeiros da nova safra da música instrumental brasileira.

Como parte do seu objetivo de celebrar a beleza e a importância da cultura caipira, o FESMURP 2021 vai homenagear o centenário de Tinoco, um dos maiores nomes da história da música raiz. Dentre os eventos programados no FESMURP 2021 estão a exibição de um documentário com a dupla Mogiano e Mogianinho, em tributo a Tonico e Tinoco, e uma entrevista feita pela radialista Vanice Carvalho, da web rádio Casa dos Caipiras, com o produtor musical, compositor e radialista Zeka Perez, filho de Tinoco.

Mais informações, inscrições nas oficinas e programação completa em http://fesmurp. casadoscaipiras.com.br/.

Casa dos Caipiras expande atividades

A realização do 12ºFESMURP marca também uma nova fase na Casa dos Caipiras. Criada para desenvolver ações de divulgação e valorizaçãoda cultura caipira, principalmente a música, busca se firmar como empresa cultural, com atuação no Estado de São Paulo e outras regiões do país.

Criada em Pardinho por Chico Almeida, que tem Sérgio Vieira como parceiro e sócio, a empresa teve como primeira iniciativa a criação da webrádio Casa dos Caipiras que, atualmente, ocupa o primeiro lugar no segmento sertanejo raiz no Estado de São Paulo e no Brasil, além de registrar ouvintes em dezenas de outros países, liderando o segmento raiz. Em sua nova configuração, a Casa dos Caipiras continua promovendo a web rádio e investindo na sua qualidade. São 24 horas de programação ininterrupta, com programas ao vivo e gravados, alcançando cerca de 70 mil ouvintes por mês.

Ao longo dos anos, a Casa dos Caipiras também se notabilizou pela realização de eventos e projetos sempre relacionados à valorização da cultura caipira e tendo a música como destaque, em parceria com entidades públicas ou privadas, no município de Pardinho e em outras regiões. O objetivo agora é levar para os demais municípios da Cuesta Paulista, com apoio de instituições parceiras, a experiência adquirida na realização de eventos como o Festival de Música Raiz de Pardinho, a Cavalgada do Ferreirinha, rodas e grupos de viola (Caipiras da Cuesta e Jovens da Cuesta), Grupo de São Gonçalo, além do incentivo a importantes festas tradicionais e manifestações culturais locais. Como exemplos, citamos: o município de Bofete com o Festival Carreirinho, Botucatu com a Festa de Anna Rosa, e no estado do Paraná, em Bela Vista do Paraíso e Ibiporã, o Festival Causo e Viola.

Uma terceira frente em que a Casa dos Caipiras vai investir é o incentivo aos novos talentos da música. O objetivo é apoiar jovens que tenham potencial para desenvolver uma carreira artística, ajudando no desenvolvimento de suas potencialidades e aprimorando questões técnicas que os auxiliem a alcançar a profissionalização. “Hoje temos todos esses serviços que podemos disponibilizar e, com foco na economia criativa, queremos buscar novos artistas, sejam violeiros ou compositores, e ajudá-los com aperfeiçoamento e capacitação. Também buscamos parceiros que nos permitam elaborar projetos e promover eventos”, destaca Chico Almeida.

Para Sérgio Vieira, o mais interessante nessa nova configuração da Casa dos Caipiras é a possibilidade de levar para outros municípiosa expertiseconstruída em Pardinho. “Podemos oferecer nossa experiência para desenvolveridéias, iniciativas e eventos voltados para a divulgação da música caipira”, destaca Sérgio Vieira. “Tais ações podem envolver a realização defestivais musicais e apresentações artísticas, venda de produtos, apresentações folclóricas,entre outras, sempre com foco na cultura da nossa gente, com seus valores e tradições”.