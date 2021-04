Avaré retoma aulas presenciais na rede municipal a partir de segunda (19)

Retorno acontece de forma facultativa, com as salas atendendo 35% dos alunos

Da Redação

Após aval do Governo Estadual, a rede municipal de ensino reinicia as atividades presenciais nesta segunda-feira, 19. O retorno acontece de forma facultativa, com as salas atendendo 35% dos alunos em virtude da fase do Plano SP na qual Avaré atualmente se encontra.

A Secretaria Municipal da Educação vai continuar mantendo as atividades pedagógicas em ambiente digital para os pais que preferirem não enviar os filhos para a escola neste momento. Além disso, as escolas disponibilizam material didático impresso para os responsáveis.

Retomada segura

A Educação adotou todas as medidas para garantir a retomada segura das atividades presenciais. Isso inclui a disponibilização de equipamentos de segurança e de produtos como álcool em gel, máscara e luvas para professores e funcionários.

Além disso, os profissionais do setor com idade a partir de 47 anos já tomaram a primeira dose contra a Covid-19.

Transporte

Monitores do Transporte Escolar atenderão a protocolos como higienização das mãos, aferição de temperatura e uso constante de máscara.

O aluno que apresentar temperatura acima de 37,5º não poderá entrar no micro-ônibus. Já os coletivos são higienizados a cada troca de turma, ressalta a pasta.