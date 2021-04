Bauru aciona mais dez leitos UTI Covid-19, com gestão da Famesp

Os leitos são os primeiros de UTI no prédio que abrigará o Hospital das Clínicas (HC) de Bauru

Da Redação

A prefeita Suéllen Rosim e o secretário de Saúde e vice-prefeito Orlando Costa Dias assinaram nesta quinta-feira (15) o convênio com a Famesp para a abertura dos dez leitos de UTI no hospital de campanha no ‘predião’ do HRAC/Centrinho-USP. As novas vagas começaram a funcionar no mesmo dia, e serão para o tratamento de pacientes graves de Covid-19, com todo o suporte ventilatório, e também aparelhos de hemodiálise para os casos em que há necessidade.

O custo da diária por leito é de R$ 2.473,18, e o convênio é válido por 90 dias, totalizando um investimento de R$ 2.225.862,00 com recursos municipais. A prefeitura já entrou com pedido de credenciamento dos leitos junto ao Ministério da Saúde. Se as vagas forem habilitadas, a União repassará parte do valor necessário ao custeio.

O presidente da Famesp, Antonio Rugolo Jr., e a diretora do Hospital Campanha Bauru, Deborah Cavalcanti, participaram da assinatura do convênio pela Famesp. Pelo município, além da prefeita e do vice, participou a diretora do Departamento de Urgência e Unidades de Pronto Atendimento (DUUPA), Alana Trabulsi Burgo. A diretora regional de Saúde do Estado em Bauru (DRS-6), Doroti Vieira Alves, também acompanhou, assim como diversos vereadores e o promotor Enílson Komono. Durante a assinatura, todos destacaram a necessidade do HC funcionar em definitivo.

A prefeita Suéllen Rosim comentou a importância da participação do município. “A prefeitura vai fazer o custeio dos dez leitos, é mais uma forma de dar a atenção e o cuidado que as pessoas merecem. E depois que a pandemia melhorar, vamos seguir lutando para que o HC seja aberto em definitivo pelo governo estadual, para atender a mais especialidades, onde a fila de espera também é alta. Por enquanto, vamos fazer custear por três meses estes leitos, é o que está dentro da condição financeira do município”, avisa.

Sobre a abertura definitiva do HC, o vereador Markinho Souza, presidente da Câmara Municipal, afirmou durante a assinatura do convênio que o governo do Estado deve mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, neste ano, para transformar o HC em autarquia, o que permitirá inserir recursos na previsão orçamentária do Estado a partir de 2022. Já o promotor Komono citou a necessidade do HC ser implantando definitivamente.

PRIMEIROS LEITOS DE UTI NO HC

Os dez leitos são os primeiros de UTI no prédio que, futuramente, deverá abrigar o Hospital das Clínicas (HC) de Bauru. Aberto em 01 de julho de 2020, o Hospital Campanha de Bauru começou a funcionar inicialmente no quarto e quinto andar do prédio da unidade II do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais de Bauru (HRAC), com 40 leitos clínicos específicos para atendimento de Covid-19 numa parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a Famesp, organização social de saúde que faz a gestão dos leitos.

A partir desta quinta-feira, 15 de abril, o Hospital também passa a ter dez leitos de UTI Covid-19. A estrutura foi montada no oitavo andar do prédio por meio de convênio entre a Famesp e Prefeitura de Bauru. Cerca de cem funcionários vão atuar na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Campanha, incluindo equipes de assistência e administrativa.

ESTRUTURA

O Hospital Campanha Bauru (HC) já tem os equipamentos essenciais para iniciar o funcionamento. A Famesp também adquiriu instrumentais, como laringoscópio, pinça e cuba. Além disso, a fundação readequou todo o espaço do HC com alterações para abrigar aparelhos de hemodiálise e outros equipamentos, fez reparos em infiltrações, ajustes em instalações elétricas, colocou entradas de oxigênio e adquiriu exaustor para deixar o oitavo andar pronto para funcionamento das UTIs.

A Famesp fez o processo de contratação emergencial de técnicos de enfermagem para o Hospital Campanha Bauru (HC), e apesar da escassez desses profissionais, reuniu currículos disponíveis em seu banco para esta seleção. Para a contratação de médicos, a Famesp precisou buscar profissionais de fora de Bauru, já que na cidade está difícil encontrar esses profissionais

As equipes recém-contratadas foram treinadas por profissionais já atuantes e experientes no enfrentamento da Covid-19, que ajudaram no detalhamento dos protocolos, inclusive. O efetivo contará com cerca de 100 pessoas, incluindo médicos e terceirizados, como o pessoal da limpeza, lavanderia, segurança. Entre outros, são 25 técnicos de enfermagem, 12 enfermeiros, seis fisioterapeutas, um oficial administrativo, um técnico de radiologia e um gerente de enfermagem.