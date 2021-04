Botucatu tem 584 novas empresas no primeiro bimestre de 2021

Número supera o encerramento das atividades, quando foram extintas 179 empresas no período

Por Flávio Fogueral

Botucatu registrou a criação de 584 novas empresas nos dois primeiros meses do ano em Botucatu, tendo empreendedores individuais (MEIs) como responsáveis por mais de 90% deste total. O dado consta no Mapa de Empresas do Ministério da Economia, e aponta a mudança do perfil empresarial em detrimento da pandemia de Covid-19. O número supera ainda o encerramento das atividades, quando foram extintas 179 empresas no período.

Segundo consta no Mapa, foram abertas em fevereiro, 265 novos empreendimentos, sendo 253 microempresas, sete empresas de pequeno porte e 5 empreendimentos qualificados em outras categorias. Desse total, os empresários individuais representaram o registro de 231 empreendimentos, seguidos por Sociedade Limitada (29), Eireli (4) e Sociedade Anônima (1). Quanto a encerramento, o período registrou 94 extinções de empresas.

No mês, as atividades que mais concentraram aberturas foram obras de alvenaria (14), promoção de vendas (13), preparação de documentos e serviços administrativos (13), serviços domésticos (12), cabeleireiros e manicures (12), comércio varejista de vestuário e acessórios (11) e comércio varejista de produtos alimentícios (8).

O resultado, no entanto, é inferior ao registrado em janeiro, quando Botucatu teve a abertura de 319 empresas. Desse total, empresários individuais responderam por 288 novas empresas, seguidos por Sociedade Limitada (22), Sociedade Anônima (4) e Eireli (1).

Na ocasião, os novos empreendimentos ficaram concentrados em empresas do comércio varejista de vestuário e acessórios (22), promoção de vendas (15), obras de alvenaria (15), fornecimento de alimentos para consumo domiciliar (12), preparação de documentos e serviços administrativos (10), treinamento em desenvolvimento profissional (9) e serviços de ambulantes de alimentos (9). Janeiro ainda concentrou 85 encerramentos de empresas.

Em comparação, é superior ao registrado nos dois primeiros meses de 2020, antes da pandemia de Covid-19. À época, ocorreu a abertura oficial de 487 novas empresas, sendo 200 em fevereiro e 287 em janeiro. Em contrapartida, foram 203 fechamento de empreendimentos.