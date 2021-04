Comércio de Botucatu atenderá das 9 as 18 horas, com acesso às lojas, a partir de segunda (19)

Capacidade de ocupação permitida será de 25%

Da Redação

O Sindicato do Comércio Varejista de Botucatu (Sincomércio) divulgou no início da noite desta sexta-feira, 16 de abril, as mudanças quanto ao funcionamento das lojas a partir da mais recente atualização do Plano São Paulo de combate à pandemia de Covid-19.

A partir de segunda-feira, 19 de abril, todo o comércio funcionará das 9 as 18 horas, com a permissão de que clientes possam adentrar o interior dos estabelecimentos. A capacidade de ocupação permitida, conforme estabelecido pelo governo paulista, na fase de transição será de 25%. Além disso, todos os protocolos sanitários e de higienes deverão ser obedecidos por empresários, funcionários e consumidores.

As medidas são válidas até 1º de maio, quando ocorrerá nova atualização do Plano São Paulo.