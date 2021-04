Dia Mundial da Voz: cuidados com a fala devem ser tomados ainda na infância

Especialista dá dicas de cuidados com a voz

Da Agência Educa Mais Brasil

Comemorado em todo 16 de abril, o Dia Mundial da Voz chama a atenção para a prevenção de problemas que podem ocasionar danos à voz, um dos aspectos mais marcantes do ser humano. Locutores, radialistas, cantores e diversos outros profissionais usam a voz como instrumentos de trabalho. Afinal, quem não reconheceria, mesmo com os olhos fechados, a voz do Faustão, por exemplo?

A estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA) é de que 7.650 novos casos de câncer de laringe serão diagnosticados no Brasil até 2022. Esse tipo de câncer, geralmente, apresenta os primeiros sintomas nas cordas vocais.

Por isso, é preciso estar alerta para os primeiros sinais de distúrbios vocais que podem ser percebidos ainda na infância. As crianças que apresentam disfonia podem ter dificuldade para relatar acontecimentos e elaborar frases, déficits de memória, troca de sons na fala, problemas de fonação.

A fonoaudióloga Louise de Oliveira orienta pais e responsáveis a incentivarem o desenvolvimento da fala das crianças com conversas genuínas ou brincadeiras que incitem o falar. “É importante gerar um bombardeamento de estímulos no cérebro da criança, mas, se os responsáveis perceberem que há algo de errado com o desenvolvimento da linguagem, é indispensável buscar avaliação de um especialista”, aconselha.

Já na fase adulta, algumas medidas precisam ser tomadas para preservar as cordas vocais e evitar rouquidão funcional ou problemas mais sérios como nódulos, pólipos ou fenda vocal.

“Evitar abusos vocais principalmente quando associado ao uso/abuso de álcool, além de prestar atenção no consumo de água e boa alimentação, poupar-se de falar por longos períodos, no caso de professores e outros profissionais que usam a voz como principal recurso ocupacional. É sempre importante realizar acompanhamento fonoaudiológico para garantir uma voz saudável ao longo de toda vida”, defende Louise.

Veja abaixo algumas dicas válidas para o dia a dia. Queixas específicas demandam outras intervenções e acompanhamento especializado.