Fampop continua até domingo com transmissão pelo YouTube

Da Redação

Continua até domingo, 18, a 38ª Feira Avareense da Música Popular (Fampop), um dos festivais musicais mais importantes do país.

Realizada por meio de programa de fomento cultural do Governo do Estado de São Paulo, a edição é transmitida pelo canal da produtora responsável no YouTube a partir das 20 horas.

O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura, que disponibilizou o Centro Cultural para a realização das eliminatórias virtuais.

Não há presença de público por conta da pandemia do novo coronavírus. Os concorrentes “sobem ao palco” por meio da exibição de vídeos anteriormente gravados. Apenas os artistas convidados tocam ao vivo, com exceção de um.

Atrações

A cantora Géssica Dorth, que venceu a categoria Melhor Música Avareense na última edição do festival, foi a atração no primeiro dia, dedicado à Fase Avareense.

Século Algum (Varal Royal), Maria Joana (Banda Sofia), Fogo (Matheus Reis & Gabriel), Meu Samba Clama à Nossa Senhora (Chris Tainá) foram as canções locais selecionadas para a próxima etapa.

A edição tem continuidade com as eliminatórias da Fase Nacional. A banda instrumental Silibrina encerra a noite de sexta-feira, 16, também por meio de show anteriormente gravado.

Já o duo de piano e voz Salomão Soares e Vanessa Moreno é destaque no sábado, 17.

Patrono da edição, o cantor e compositor Juca Novaes encerra a 38ª Fampop no domingo, 18, quando acontece a final.