Festival Raízes: contação de histórias, memórias de infância, prosa e poesia no final de semana

Da Redação

O Festival Raízes, realizado em formato online e gravado, exibirá mais quatro atrações inéditas esse final de semana. No sábado, apresenta “Memórias de Quermesse” às 19h. Na sequência da primeira atração, acontecerá o “Descendências”. Domingo, também às 19 horas, estreia “Rio das Lendas”. Logo após a primeira atração, será exibido “Prosa: Rezas, Simpatias e Benzimentos” com Solange Rivas.

Serão diversas exibições em todos os finais de semana do mês de abril. A organização é da Cia de Teatro Chafariz.

As apresentações estarão disponíveis no canal da companhia no Youtube, sempre às 19 horas. A programação completa do Festival Raízes pode ser conferida na página da Cia de Teatro Chafariz no Facebook.

Todas as atividades serão realizadas com recursos do edital Proac Lab Expresso, do Governo do Estado de São Paulo, viabilizados pela Lei Aldir Blanc. A iniciativa busca apoiar profissionais da área que sofrem com impacto das medidas de distanciamento social por causa do coronavírus.

Sinopse do festival

O Festival Raízes é uma mostra de arte, totalmente online, sobre cultura popular. Serão apresentadas diversas atrações dentre espetáculos teatrais, musicais, contação de histórias e rodas de conversa.

Atrações de sábado (17/04): “Memórias de Quermesse” e “Descendências”

Em “Memórias de Quermesse” um bate papo descontraído entre participantes do grupo Estrela da Manhã sobre doces juninos e suas memórias de infância. Banda Bambu dá o tom. Na sequência da primeira atração, teremos “Descendências”, uma homenagem as nossas origens africanas e indígenas através de poemas de Conceição Evaristo, Hilda Hilst, Elisa Lucinda e Thiago de Melo.

Atrações de domingo (18/04): “Rio das Lendas” e “Prosa: Rezas, Simpatias e Benzimentos”

Uma linda história sobre diversas lendas brasileiras, contada por mulheres de várias idades, durante uma procissão na beiro do rio. “Rio das Lendas” é a primeira atração de domingo. Na sequência teremos “Prosa: Rezas, Simpatias e Benzimentos”, com Solange Rivas. O homem e a natureza pelo olhar da umbanda, a cura pelas plantas e as crenças populares.

Indicação de público-alvo e classificação indicativa

Público: em geral

Classificação etária: livre para todas as idades