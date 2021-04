Igreja Católica, em Botucatu, anuncia retorno de missas e celebrações presenciais a partir de domingo (18)

Celebrações retornam no domingo, mas devem atender todas as normas sanitárias

Da Redação

O arcebispo Maurício Grotto de Camargo determinou o retorno das celebrações nas mais de 40 paróquias que integram a Arquidiocese de Botucatu a partir de domingo (18).

Decisão vem após a permissão, por parte do governo estadual, do retorno de algumas atividades econômicas, esportivas, culturais e religiosas, na nova fase do Plano São Paulo de combate a Covid-19.

No entanto, as igrejas deverão adotar protocolos sanitários, sendo permitida lotação máxima de 25%, além de distanciamento social. As regras valerão até 1° de maio.

As celebrações na Igreja Católica, em Botucatu, estavam suspensas por determinação do arcebispo desde 5 de abril, conforme ocorreu agravamento do contágio e mortes na Cidade.

Arquidiocese, inclusive, passou por um surto de covid-19 entre seus religiosos. Dois padres (Luiz Alcione Grillo, de 58 anos, e Sebastião dos Santos, 48) e três freiras (Maria Nilda dos Reis, 80, e Maria Aparecida de Oliveira, 97 e Luzia Conceição Ferreira,87 ) do Convento Servas do Senhor, morreram vítimas do novo coronavírus.