Unesp de Botucatu divulga duas vagas para professor substituto

A Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) divulgou edital de Concurso Público para Professores Substitutos do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB).

Uma das vagas é para atuar na área de Morfologia, com sub-área de conhecimento em Histologia e no conjunto de disciplinas: Histologia dos Animais Domésticos, Módulo Aparelho Locomotor, Módulo Sistema Respiratório, Módulo Endócrino do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional do Instituto de Biociências do campus de Botucatu.

A atuação é por prazo determinado, em caráter emergencial, no período relativo ano letivo de 2021 e pelo prazo de 10 meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar. O salário do professor substituto é de R$ 1.862,82. Caso o candidato tenha título superior ao exigido, o salário será correspondente à titulação.

A segunda vaga é para atuar nas áreas de Ciências Biológicas ou Ciências da Saúde, sub-área de conhecimento Morfologia e no conjunto de disciplinas: Biologia Celular, Biologia Celular, Citologia/histologia/embriologia, Embriologia Comparada, Embriologia dos Animais Domésticos do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional do Instituto de Biociências do Campus de Botucatu.

O período de atuação é de 10 meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, com o salário de R$ 1.862,82. Caso o candidato tenha título superior ao exigido, o salário será correspondente à titulação.

Os contratados deverão exercer as atividades de docência em cursos de graduação nos períodos diurno e/ou noturno, dependendo das necessidades do Departamento.

As inscrições podem ser feitas no site https://inscricoes.unesp.br/, no período de 08/04 a 30/04.