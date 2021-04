Acidente mata um homem na Castelinho em Botucatu

Colisão ocorreu por volta das 16 horas e envolveu 3 veículos

Da Redação

Um homem morreu e mais 5 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança, em um acidente que ocorreu na tarde deste sábado, 17, na Rodovia João Hipólito Martins, a Castelinho, em Botucatu.

De acordo com informações, o motorista de Chevrolet Corsa transitava sentido Centro – Shopping quando colidiu com uma Chevrolet Montana. Com o impacto, o Corsa foi “lançado” para fora da pista, destruiu a grade de proteção e foi parar na pista contrária, onde bateu frontalmente com um Renault Scenic, no km 19 + 800m.

Um ocupante do Corsa, morador de Botucatu, faleceu no local. Outras três pessoas que estavam no carro, entre elas uma criança, ficaram feridas, assim como os dois ocupantes da Scenic, que ficaram gravemente feridos. Todos foram resgatados e socorridos ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas de Botucatu.

Os dois ocupantes da Chevrolet Montana não se feriram.