Escola Industrial abre processo seletivo para professores no Ensino Médio e Técnico

A Escola Técnica Estadual Doutor Domingos Minicucci Filho (Etec), de Botucatu, anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo a formação de cadastro reserva, destinado à contratação temporária de Professor de Ensino Médio e Técnico.

De acordo com o edital de abertura, há oportunidade disponível na área de Aplicativos informatizados na enfermagem, especificamente no curso de Enfermagem, onde o profissional terá remuneração de R$ 18,35 por hora-aula.

Para concorrer à função ofertada, é necessário que o candidato possua idade mínima de 18 anos, além de escolaridade em nível superior de bacharelado ou de tecnologia na área de enfermagem, enfermagem e obstetrícia, e áreas afins com habilitação correspondente ao exercício do cargo pleiteado.

Inscrição e seleção

Os interessados podem se inscrever de forma eletrônica, no período de 19 de abril de 2021 a 03 de maio de 2021, por meio do site do Centro Paula Souza.

A classificação dos candidatos consistirá na aplicação de exame de memorial circunstanciado, realizado por meio de prova de títulos, além de prova de métodos pedagógicos, por intermédio de prova objetiva de habilidades operacionais ou técnicas, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.

Validade

Conforme o documento de seleção, o contrato será firmado pelo período máximo de um ano, prazo similar ao de validade do Processo Seletivo, contado a partir da data de homologação, com possibilidade de prorrogação por igual período.