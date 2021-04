Nova reunião entre vereadores e CPFL debate fios soltos e queda de energia pela Cidade

CPFL fará um estudo e mapeamento em relação a sobras de fios e cabos de linhas mortas que ficam pendurados nos postes

Na manhã de quinta-feira, 15 de abril, pela terceira vez no ano vereadores de Botucatu participaram de reunião remota para discutir o problema de fios soltos e as constantes quedas de energia elétrica pela área urbana. No encontro ampliado, os vereadores Alessandra Lucchesi (PSDB), Marcelo Sleiman (DEM), Érika da Liga do Bem (REPUBLICANOS), Lelo Pagani (PSDB) e Palhinha (DEM) conversaram com representantes da CPFL e de operadoras que usam os postes de responsabilidade da concessionária sobre as reclamações e possíveis formas de solucionar o problema. Estiveram representadas as operadoras Vivo, Claro, LP Net, Tim, Algar, Ultrawave e Telecom. Ficou acordado que a CPFL fará um estudo e mapeamento em relação a sobras de fios e cabos de linhas mortas que ficam pendurados nos postes e, então, uma “faxina” em etapas, de acordo com os resultados do estudo.

Num segundo momento, os vereadores continuaram conversando com os representantes da CPFL, mais uma vez sobre as constantes quedas de energia, sobretudo nas últimas semanas. “Eles nos explicaram os motivos das quedas e se comprometeram a, em conjunto com o Legislativo e com participação do Executivo, traçar um plano de ação no sentido de rever a legislação, especialmente no que diz respeito à poda preventiva de árvores próximas a redes de energia”, comenta o presidente da Câmara, vereador Palhinha.

A concessionária também ficou de se inteirar se houve avanço na legislação sobre soltura de pipas, considerado uma das causas das quedas de energia, além de fatores como descargas elétricas decorrente de chuvas.

Como desdobramentos desses encontros, a Câmara deve realizar em breve uma audiência pública para que a população também possa esclarecer suas dúvidas. “Vamos continuar acompanhando de perto essas duas questões. A partir dos encontros já temos um panorama geral dos principais problemas que afetam os botucatuenses nessa área e traçamos propostas práticas de atuação”, diz Palhinha.

Segundo ele, os parlamentares vão se dedicar de imediato a três frentes: criar um termo de compromisso com todas as operadoras que fazem uso dos postes, de forma a viabilizar a faxina dos cabos soltos; acompanhar o trabalho de podas de árvore e, se necessário, aprimorar a legislação vigente; e rever a legislação sobre a soltura de pipas, inclusive avaliando a possibilidade de criar um espaço específico para essa prática.