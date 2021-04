SP registra 88 mil mortes e 2,73 milhões de casos por COVID-19​

Começa neste domingo (18) a Fase de Transição do Plano São Paulo

Da Redação

O Estado de São Paulo registra neste sábado (17) 88.097 mortes e 2.739.823 casos confirmados pela COVID-19. Entre os infectados, 2.358.583 estão recuperados e, desse total, 277.864 estiveram internados e receberam alta hospitalar.

O número de internações segue em queda. São 24.472 internados, sendo 11.549 em leitos de Terapia Intensiva e 12.923 em enfermaria. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 83,3% na Grande São Paulo e 85% no Estado.

Começa neste domingo (18) a Fase de Transição do Plano São Paulo, devido à reversão da tendência de crescimento das internações, casos novos e óbitos, alcançada com as Fases Emergencial e Vermelha desde março.

A nova fase manterá com as restrições de circulação das 20h às 5h. Mais informações disponíveis em: https://www.saopaulo.sp.gov. br/noticias-coronavirus/sao- paulo-entra-na-fase-de- transicao-para-retomada- gradativa-da-economia/.