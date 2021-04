Bauru regulamenta reabertura do comércio e outros setores da economia conforme Plano SP

A entrega de produtos no sistema delivery segue liberada 24 horas por dias

Da Redação

A Prefeitura de Bauru publicou neste sábado (17) o decreto com as alterações no Plano São Paulo, referentes ao período de 18 a 30 de abril. O município seguirá o decreto estadual, que delimita a reabertura das atividades econômicas em duas etapas, uma válida de 18 a 23 de abril, e outra de 24 a 30 de abril.

Todos os serviços que estavam classificados com atividade essencial seguem autorizados a funcionar sem restrição de horário, como supermercados, farmácias, postos de combustíveis, açougues, mercearias, padarias, oficinas mecânicas, casas lotéricas e bancos, entre outros, sempre com controle da entrada de pessoas.

De 18 a 23 de abril, além destes serviços, também ficarão autorizados a funcionar o comércio, incluindo shoppings, e atividades religiosas coletivas.

Já no período de 24 a 30 de abril, todas estas atividades estarão autorizadas, e mais os salões de beleza, academias, atividades culturais, restaurantes, lanchonetes e similares.

Em todos os casos, deve ser mantido rigoroso controle do acesso de clientes, uso obrigatório de máscara por funcionários e clientes, e ainda a higienização frequente dos ambientes.

Em alguns casos, o Plano São Paulo também delimita horários para o funcionamento – veja a seguir. Todas as regras podem ter alteração caso o governo estadual faça modificações antes do final deste mês.

A entrega de produtos no sistema delivery segue liberada 24 horas por dias, para todas as atividades. O ‘drive thru’ e a retirada de produtos no balcão podem ocorrer conforme o horário de funcionamento de cada estabelecimento.

SERVIÇOS DA PREFEITURA

Os serviços da prefeitura continuam como nas semanas anteriores. Todos os serviços da Secretaria de Saúde e da Sebes estão mantidos normalmente, com atendimento presencial. A Seplan e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico atendem presencialmente com hora marcada. As demais secretarias atendem ao público por telefone e meios eletrônicos.

COMO FICA

DE 18 A 23 DE ABRIL

Comércio, incluindo shoppings – podem funcionar das 11h às 19h, com limite de ocupação de até 25% da capacidade do imóvel

Serviços essenciais, como supermercados, padarias, mercearias, entre outros – podem funcionar sem restrição de horário, com limite de ocupação com distanciamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas

Igrejas e templos religiosos – podem realizar celebrações coletivas, com limite de ocupação de até 25% da capacidade do imóvel

DE 24 A 30 DE ABRIL

Todos os serviços já especificados – seguem as mesmas regras do período de 18 a 23 de abril

Restaurantes, lanchonetes e similares – poderão funcionar das 11h às 19h, com limite de ocupação de até 25% da capacidade do imóvel

Barbearias e salões de beleza – poderão funcionar das 11h às 19h, com limite de ocupação de até 25% da capacidade do imóvel

Atividades culturais – poderão funcionar das 11h às 19h, com limite de ocupação de até 25% da capacidade do imóvel

Academias – poderão funcionar até oito horas por dia, em horários das 6h às 19h, com limite de ocupação de até 25% da capacidade do imóvel