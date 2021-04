Botucatu apresenta queda de 49% em novos casos de Covid-19

De 11 a 17 de abril, foram contabilizadas 286 pessoas com a enfermidade, redução de 25,90% com o período anterior

Os casos de Covid-19 tiveram redução de 49,3% em Botucatu nas últimas cinco semanas, conforme boletim apresentado na noite de sábado, 18 de abril, pelo secretário municipal de Saúde, André Spadaro. A análise compreende períodos de feriados, dias de semana com restrições devido ao Plano São Paulo e medidas de lockdown aos finais de semana.

De 14 a 20 de março ocorreram 564 novas infecções pela Covid-19, número que teve redução no período seguinte, entre 21 e 27 de março, onde Botucatu contabilizou 533 infectados pela enfermidade. O decréscimo apontado foi de 5,49%. Já de 28 de março e 3 de abril ocorreram 449 novos casos do novo coronavírus na Cidade. Comparativamente com a semana anterior, a queda foi de 15,75%. Segundo cálculos do poder público, o percentual registrado foi de 20,39% no acumulado de 14 de março a 3 de abril.

No terceiro lockdown de final de semana, entre 1º a 5 de abril, foram registrados 386 novos casos do novo coronavírus na Cidade. Em contraposição, a queda foi de 14,31%. Agora, de 11 a 17 de abril, foram contabilizadas 286 pessoas com a enfermidade, redução de 25,90%.

As três etapas anteriores do chamado “lockdown de final de semana” ocorreram entre 19 e 22 de março, de 29 a 29 de março, e de 1º a 5 de abril. No entanto, a Prefeitura de Botucatu preferiu não adotar este sistema no feriado de 14 de abril. As medidas foram adotadas justamente para conter a aceleração no número de casos da doença e, assim, saturar o sistema de saúde.

Os índices de ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) estava em 115% no Hospital das Clínicas (HCFMB), onde as 40 vagas estavam em uso, sendo necessária a abertura de mais seis espaços emergenciais. Já na rede privada há o uso de 55% dos 20 leitos, conforme o registrado no sábado, 3 de abril.

Na última atualização do boletim epidemiológico emitido também no sábado, Botucatu tem 10.956 casos acumulados. Há 64 pessoas internadas em hospitais e mais 413 botucatuenses em quarentena domiciliar obrigatória.