Fepaf promove palestra “Equilíbrio entre produzir e preservar”

Palestra vai tratar da necessidade da geração e difusão de conhecimentos científicos claros e replicáveis

Da Redação

No dia 22 de abril de 2021, quinta-feira, a partir das 17 horas, acontece a palestra on line “Equilíbrio entre produzir e preservar: este é o nosso jogo”, proferida pelo engenheiro agrônomo Gustavo Spadotti Amaral Castro, supervisor do Grupo de Gestão Territorial Estratégica (GGTE) da Embrapa Gestão Territorial. A palestra será gratuita e realizada através da plataforma Google Meet.

A palestra vai tratar da necessidade da geração e difusão de conhecimentos científicos claros e replicáveis que mostrem por números, mapas e fatos o estado da arte da atribuição, uso e ocupação das terras no Brasil. Lançando mão das geotecnologias, a Embrapa Territorial trabalha em seus setores de Inteligência, Gestão e Monitoramento dados que elucidam real contribuição da legislação brasileira e do mundo rural à proteção e à preservação ambiental, posicionando o Agro Brasileiro frente aos desafios impostos por uma sociedade cada vez mais engajada na busca pela sustentabilidade do setor.

O palestrante é doutor em Agricultura (Fitotecnia) pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, câmpus de Botucatu. Desde 2012 é funcionário da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Em 2015 transferiu-se para a Embrapa Territorial onde desde 2017 coordena uma equipe de analistas e pesquisadores nos projetos: Macrologística Agropecuária, Cadastro Ambiental Rural e Sistema Gestão Territorial dos Cerrados. Publicou 67 artigos em revistas indexadas, 6 capítulos de livros e apresentou mais de 130 palestras e trabalhos técnico-científicos em eventos nacionais e internacionais.

O evento retoma o ciclo de conferências Órion – Abordagem sistêmica para grandes temas nacionais, promovido pela Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (Fepaf), sob a coordenação do professor Iraê Amaral Guerrini.

Mias informações e inscrições pelo site www.fepaf.org.br/eventos .