Prefeitura fará segunda parte da revitalização das calçadas do Pontilhão a partir de segunda-feira, 19

Obra será feita no sentido de descida da Major (Bairro-Centro)

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu iniciará na próxima segunda-feira, 19, a segunda parte da revitalização do calçamento do trecho da Rua Major Matheus, nos arredores do “Pontilhão da Fepasa” e da Secretaria Municipal de Saúde. Desta vez, a obra será feita no sentido de descida da Major (Bairro-Centro) e necessitará ocupar a faixa da direita da via de rolamento.

A Semutran orienta os motoristas a, se possível, evitarem o trecho durante toda a semana, utilizando o Elevado Bento Natel e o Anel Viário como alternativas.

Aqueles que não puderem, deverão redobrar a atenção no local, que estará sinalizado.