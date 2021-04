São Manuel terá vacinação da Covid-19 para pessoas acima de 65 anos a partir de segunda (19)

Serão fornecidas, inicialmente, 200 senhas (65 e 66 anos), tudo no sistema drive thru

A Administração Municipal através da equipe de vacinação da Vigilância Epidemiológica da Diretoria de Saúde dará continuidade a vacinação da primeira dose contra o Covid-19 na segunda-feira, dia 19, para o grupo das pessoas com idade entre 65 e 66 ou mais, com a distribuição inicialmente de 200 senhas (65 e 66 anos), tudo no sistema drive thru (dentro do carro) somente no poliesportivo, das 9h00 às 15h00.

Também poderão tomar a primeira dose da vacina os grupos de funcionários da educação com 47 anos ou mais, os profissionais atuantes da área da saúde e as demais pessoas com idade acima dos 67 anos, que ainda não foram imunizadas, também no poliesportivo.

Na Estação Ferroviária, das 9 às 15h00, estará sendo realizada a aplicação da 2ª. dose da vacina para as pessoas agendadas, que já tomaram a primeira dose.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE QUANTO AO HORÁRIO DA VACINAÇÃO

A equipe de vacinação da Vigilância Epidemiológica cumprindo o protocolo estabelecido pelo Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, informa que para evitar perdas das doses de vacina enviadas aos pontos de vacinação, os frascos não deverão ser abertos sem que tenham o mesmo quantitativo de pessoas a serem vacinadas (vacina Sinovac/Butantan – 8 horas de estabilidade após abertura do frasco; vacina Astrazeneca- 6 horas de estabilidade após abertura do frasco). Caso não haja o quantitativo de pessoas necessárias para contemplar todas as doses do frasco no horário próximo ao encerramento da vacinação, as mesmas deverão ser reagendadas para outro dia e horário. Isso pode vir a acontecer quando a pessoa deixa para se vacinar próximo ao horário de encerramento da vacina, que acontece aqui em São Manuel das 9h00 às 15h00, de segunda a sexta-feira, nos locais pré-determinados.