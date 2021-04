Botucatu: idosos com 65 anos ou mais já podem se vacinar contra a Covid-19

Saúde convoca também profissionais de saúde e demais indivíduos que receberam a primeira dose

Da Redação

A Secretaria Municipal de Saúde amplia a vacinação em Botucatu. Idosos com 65 anos ou mais estão convocados para receber a primeira dose da vacina nas Unidades de Saúde, que atenderão a partir das 15 horas, até às 17 horas.

Nas Unidades que funcionam como Pronto Atendimento Noturno (USF Cohab IV, Policlínica Jardim Cristina, UBS Cecap, Policlínica CSI Centro, CSE Vila dos Lavradores, USF Jardim Iolanda, UBS Cohab I, USF Jardim Aeroporto, USF Rubião Júnior e USF Vitoriana) a vacinação ocorrerá até às 19 horas.

A Saúde convoca também profissionais de saúde e demais indivíduos que receberam a primeira dose do imunizante da Astrazeneca/Oxford/Fiocruz há 12 semanas, para receberem a segunda dose. Trabalhadores da saúde que receberam a primeira dose Oxford/Astrazeneca no Hospital das Clínicas da Unesp ou na Unimed, devem receber a segunda dose no mesmo local em que receberam a primeira aplicação.

Idosos com mais de 69 anos também continuarão a ser vacinados com a segunda dose da vacina contra o covid-19 nas Unidades de Saúde, de acordo com o prazo e tipo de vacina estabelecidos na carteira de vacinação.

A vacinação para os grupos acima destacados continuará na terça-feira, 20, quando as Unidades atuarão das 8 às 17 horas, e na quarta-feira, 21, feriado de Tiradentes, das 8 às 12 horas.

Os interessados devem portar documento de identificação com foto e CPF e no caso da segunda dose, também a carteirinha de vacinação indicando a primeira aplicação.

Todas as unidades nos horários informados estarão aplicando também a vacina da Gripe/Influenza para crianças de 6 meses a 5 anos completos, gestantes, puérperas e trabalhadores de saúde.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100