Comissão da Câmara de Botucatu aprova incluir academias como atividades essenciais

Da Redação

Na reunião remota de 13 de abril, a Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social da Câmara Municipal de Botucatu discutiu o Projeto de Lei nº 11/2021, que trata da caracterização de academias e espaços de prática de atividades esportivas como serviço essencial.

O PL enfatiza a importância das práticas esportivas como promotoras de saúde física e mental e na melhora do sistema imunológico dos botucatuenses e solicita que os espaços possam funcionar mesmo em tempos pandêmicos, com as medidas de distanciamento, higienização do espaço e todos os protocolos de prevenção ao Covid-19 cumpridos conforme legislação vigente.

Sob o ponto de vista da Saúde e Lazer (áreas de sua alçada) e sem discutir qualquer outro mérito, a Comissão emitiu parecer favorável ao Projeto de Lei, pois considera que as academias são importantes para a saúde dos munícipes. O texto ainda tramita em outras comissões, para ser apreciado pelo plenário da Câmara, ainda em data a ser marcada.