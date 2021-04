“Retalhos de Tradição” vence o Festival de Música Raiz de Pardinho

Canção foi defendida pela dupla Adriano Reis e Cuiabá, de São José de Rio Preto

Da Redação

A canção “Retalhos de Tradição” defendida pela dupla Adriano Reis e Cuiabá, de São José do Rio Preto, foi a grande campeã da décima segunda edição do Festival de Música Raiz de Pardinho, realizado integralmente de maneira virtual, por conta da pandemia de coronavírus. A composição, de autoria de José Calixto Rodrigues e Cuiabá leva um prêmio de 5 mil reais.

As seis primeiras canções classificadas também recebem premiação em dinheiro. Em ordem de classificação, a partir do segundo lugar, são elas: “Viola de Aroeira” (Carlos Lima), com a dupla Bruno e Felipe; “Filho de Boiadeiro” (Carlos Alonso /Carlos Lima), com João Vitor e Gabriel; “Saudosa Infância” (Nando), com Nando e Adriano; “Tributo Caipira” (Adriano Rosa/Eduardo/Rafael), com Eduardo e Rafael e “Vingança da Natureza” (Dito Goulart e Paulo Sousa), com Paulo Sousa e Andressa.

O júri, formado por Tião Camargo, compositor, pesquisador, apresentador e fundador do Clube da Viola, de Bauru; o músico e apresentador Pardini, da dupla Ramiro Viola e Pardini; o pesquisador Hamilton Menechelli; o memorialista Nenê Bueno e Marlene Fortuna, professora, pós-doutora em comunicação oral e em artes cênicas e filha do compositor Zé Fortuna. Para definir o resultado, os jurados avaliaram letra, interpretação, arranjo, ritmo, melodia, originalidade e afinação.

Além da apresentação das seis duplas finalistas, a noite de encerramento teve uma entrevista feita pela radialista Vanice Carvalho, com o produtor musical Zeka Perez, filho de Tinoco, cujo centenário foi celebrado pelo FESMURP e um belo show com a consagrada dupla Peão Carreiro e Silvano.

O último dia do FESMURP 2021 não teve apenas a finalíssima transmitida pelo canal da Casa dos Caipiras no YouTube, apresentado pela violeira Adriana Farias e pelo comunicador Sérgio Vieira. Ao longo do dia, os internautas puderam assistir a uma roda de viola on line com a participação dos músicos Adriana Farias, Joãozinho Barroso, Marcos Violeiro e Cleiton Torres, Thiago Viola e Carlos Lima, e também a oficina “Técnicas da Mão Direita e Esquerda para viola”, com Arnaldo Freitas, um dos maiores violeiros da atualidade.

Todas as atividades do FESMURP 2021, incluindo canções concorrentes, oficinas, roda de viola, e shows, está à disposição para quem quiser assistir no canal oficial da Casa dos Caipiras no YouTube.

O 12º Festival de Música Raiz de Pardinho foi uma realização do Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e com produção da Casa dos Caipiras e apoio do Instituto Jatobás e do Centro Max Feffer.

Confira a música vencedora: