São Manuel promoveu distribuição de 3.280 kits de alimentação a alunos da rede municipal de ensino

Será iniciada a distribuição de 2 kg de carne de frango desossado a cada um dos 3.486 alunos

Da Redação

A Prefeitura de São Manuel, através da Diretoria de Educação, finalizou a distribuição da quinta etapa dos “kits merenda”, com produtos que compõem uma cesta básica de alimentos aos alunos das escolas da rede municipal de ensino. Foram entregues kits merenda contendo os seguintes produtos: alimentos não perecíveis (arroz, feijão, etc.) e hortifrúti (verduras, frutas e legumes).

Os kits foram distribuídos para as famílias que manifestaram interesse em recebê-los, contemplando estudantes das creches e pré-escolas de toda a rede municipal de ensino, num total de 3.189 alunos e 93 kits para os alunos da zona rural.

A partir da próxima semana, será iniciada a distribuição de 2 kg de carne de frango desossado a 3.486 alunos da zona urbana e rural, totalizando 6.972 kg. A distribuição da carne de frango será feita de forma escalonada e os pais ou responsáveis deverão esperar o contato da escola para que possam ir retirá-la.

Uma logística especial teve que ser montada pela Diretoria de Educação para a distribuição dessa carne em função das escolas não possuírem refrigeradores com capacidade suficiente para o armazenamento do frango que será distribuído.

Durante toda a pandemia, a rede Municipal de Ensino vem atendendo os alunos da zona urbana e rural, muitos em vulnerabilidade, com a distribuição dos kits merenda, com o objetivo de amparar esses estudantes e, consequentemente, as famílias atingidas com a perda da renda. Com a paralisação do reinício das aulas que já vinha ocorrendo no Município, a Administração Municipal, em conjunto com a Diretoria de Educação, resolveu dar prosseguimento a distribuição dos kits merendas propiciando, dessa forma, uma alimentação mais saudável aos seus alunos até que a situação do retorno das aulas se normalize.