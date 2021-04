Serviços digitais representam quase 75% das solicitações do Poupatempo

Das 131 opções online disponíveis, as mais solicitadas são as relacionadas ao Detran.SP

Há cerca de um ano, quando a pandemia da Covid-19 chegou ao Brasil, o Poupatempo acelerou o processo de transformação digital e ampliou a quantidade de serviços disponíveis pelos canais eletrônicos – portal www.poupatempo.sp.gov.br e aplicativo Poupatempo Digital. Desde março de 2020, o programa realizou 13,3 milhões de atendimentos, sendo 9,7 milhões por meio dos canais digitais, o que representa quase 75% da demanda total.

Das 131 opções online disponíveis, as mais solicitadas são as relacionadas ao Detran.SP, como pesquisa de pontuação (2,1 milhões de acessos), solicitação de renovação da CNH (1,9 milhão), Licenciamento de veículos (1,7 milhão), entre outros.

O serviço digital mais recente no app Poupatempo Digital é o de Adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). A funcionalidade permite ao motorista acessar as notificações de multas aplicadas pelo Detran.SP de maneira online, além de oferecer a possibilidade de obter até 40% de desconto no valor das infrações de trânsito aos condutores que aderirem à novidade, que faz parte das recentes alterações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A ferramenta possibilita ainda ao motorista acompanhar e realizar o pagamento antecipado da multa pela internet, além de disponibilizar campo para defesa prévia e recurso das infrações. Para realizar a adesão, basta baixar o aplicativo Poupatempo Digital, escolher a opção ‘Infrações e multas de trânsito’, clicar em ‘SNE – Sistema de Notificação Eletrônica’ e seguir os passos seguintes, conforme orientação do app.

As plataformas do Poupatempo também oferecem atendimentos de outros órgãos, secretarias e instituições públicas, como o serviço de emissão do Atestado de Antecedentes Criminais, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho, seguro-desemprego e consulta de situação eleitoral, consulta de boletim escolar, pré-cadastro para vacinação contra a Covid-19, e muitos outros.

“O trabalho do programa está focado em aprimorar cada vez mais as opções eletrônicas e atender as necessidades do cidadão. Com a nova realidade imposta pela pandemia, diversos serviços que antes necessitavam da presença no posto foram migrados para o digital, oferecendo qualidade, rapidez e segurança ao usuário, que pode fazer tudo sem sair de casa, na palma da mão ou pela tela do computador”, afirma o diretor da Prodesp – empresa que administra o Poupatempo em todo o Estado – Murilo Macedo.

Importante reforçar que, neste momento, as 82 unidades do Poupatempo estão temporariamente fechadas devido à Fase Vermelha do Plano São Paulo. Com a suspensão dos atendimentos presenciais, além das opções eletrônicas, o programa também oferece, mediante agendamento, retirada de documentos já prontos e solicitações de serviços emergenciais, que podem ser feitas pelo Fale Conosco.