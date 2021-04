Botucatu: unidades de saúde terão vacinação contra a Influenza nesta quarta (21)

Estima-se que 59.840 pessoas sejam imunizadas na Cidade

As Unidades de Saúde de Botucatu estarão abertas das 08 às 12 horas nesta quarta-feira, 21, feriado de Tiradentes, para a vacinação contra a Influenza.

Estima-se que 59.840 pessoas sejam imunizadas na Cidade. A meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários contra influenza.

A vacinação é dividida por grupos. Até o próximo dia 10 de maio, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), Gestantes, Puérperas (até 45 dias após o parto), Povos indígenas e Trabalhadores da saúde devem procurar as Unidades para a imunização.

Além de prevenir quadros mais graves da gripe, a imunização minimiza o impacto sobre os serviços de saúde e auxilia na exclusão de diagnósticos em virtude da nova doença Covid-19.

Pessoas com doenças agudas febris moderadas ou graves são orientadas a adiar a vacinação até a resolução do quadro, com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações da doença.

A vacina é contraindicada para pessoas com história de reação anafilática prévia em doses anteriores e deve ser administrada com cautela em pessoas com alergia severa à proteína do ovo, bem como a qualquer componente da vacina.

