Incêndio destrói galpão no antigo aterro sanitário de Itatinga

Estima-se que o prejuízo supere os R$ 160 mil

Da Redação

Um incêndio atingiu o barracão do antigo Aterro Sanitário de Itatinga na manhã desta terça-feira, 20 de abril.

No barracão tinha aproximadamente 500 pneus que seriam reciclados, uma esteira e duas prensas que seriam utilizados no projeto da coleta seletiva do Município de Itatinga, prejuízo de R$ 163 mil.

Trata-se da segunda ocorrência no antigo Aterro Sanitário por incêndio, sendo a primeira no dia 6 de março. As causas do incêndio estão sendo investigadas pela polícia local.