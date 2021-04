Iniciativa que pretendia liberar “tratamento precoce” em Botucatu é rejeitada pela Câmara Municipal

Requerimento acabou rejeitado por seis votos a quatro

Da Redação

A Câmara de Botucatu rejeitou, na sessão de segunda-feira, 19 de abril, requerimento de autoria do vereador Sargento Laudo (PSDB), que diz respeito ao tratamento precoce contra a covid-19 e solicitava que os médicos de Botucatu pudessem escolher, junto com o paciente, o melhor tratamento para cada caso.

Projeto deu entrada na sessão do dia 5 de abril e sofreu pedido de destaque pelo vereador Lelo Pagani (PSDB). Por falta de tempo, não foi discutido nem no dia 5 e nem na sessão seguinte, a do dia 12. Nesta segunda-feira, 19, enfim chegou a vez da discussão. Após cinco minutos de fala dos dois vereadores envolvidos, o vereador Abelardo (REPUBLICANOS) ainda tentou levar o debate para a Ordem do Dia, mas o plenário votou contrário a essa solicitação.

Por fim, em votação separada e nominal, o requerimento acabou rejeitado por seis votos a quatro. Votaram favoráveis ao requerimento os vereadores: Abelardo, Cula (PSDB), Sargento Laudo e Silvio (REPUBLICANOS). Os votos contrários foram dos vereadores: Alessandra Lucchesi (PSDB), Cláudia Gabriel (DEM), Marcelo Sleiman (DEM), Érika da Liga do Bem (REPUBLICANOS), Lelo Pagani e Rose Ielo (PDT).