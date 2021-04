São Manuel: comércio também funcionará neste feriado de 21 de abril

Comerciantes devem atentar para as novas regras definidas de funcionamento

Da Redação

A Prefeitura de São Manuel, tendo em vista as modificações implementadas através do Plano de Transição pelo Governo do Estado de São Paulo com relação as ações de enfrentamento do Covid-19, que permitiu uma flexibilização maior para o funcionamento de alguns segmentos do comércio, resolveu permitir a abertura dos estabelecimentos comerciais no feriado de 21 de abril dentro das regras estabelecidas.

A decisão contou com o aval da Associação Comercial e Empresarial de São Manuel e também do SINCOVASA (Sindicato do Comércio Varejista e será optativo.

Os comerciantes devem atentar para as novas regras definidas de funcionamento, cumprindo os protocolos sanitários necessários com o intuito de proteger a população.

Segundo o prefeito municipal, a abertura do comércio durante o feriado de 21 de abril é uma medida que tem como objetivo ajudar no incremento das vendas, auxiliando os comerciantes que vêm enfrentando dias difíceis durante a pandemia com as restrições impostas pelo Plano São Paulo.

“Nós sempre entendemos que o funcionamento do comércio nunca foi o vilão do enfrentamento ao coronavírus, mas esse nunca foi o entendimento do Governo do Estado e tivemos que cumprir sempre as determinações impostas. Quando temos autonomia para tomar decisões com responsabilidade, sempre avaliamos qual a melhor maneira de podermos ajudar nossos comerciantes e, consequentemente, a nossa população. Devemos manter os cuidados necessários com o uso de máscara, distanciamento social, evitar aglomerações, reuniões e festas familiares e, na medida em que a vacina for chegando para determinada faixa etária, as pessoas devem se imunizar”, disse o prefeito Ricardo Salaro.