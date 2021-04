Sindicatos chegam a acordo e comércio de Botucatu abrirá neste feriado de 21 de abril

Estabelecimentos comerciais terão funcionamento das 9 às 18 horas

Da Redação

Após negociação entre os sindicatos representativos dos empresários e de funcionários do setor comercial, ficou definido que as lojas de Botucatu terão funcionamento normal nesta quarta-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes (Inconfidência Mineira).

Segundo a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Botucatu, (Sincomércio), Fátima Baldini, a abertura das lojas ocorrerá seguindo o banco de horas, a ser negociado entre as partes. Inicialmente as lojas não abririam as portas ao público tendo em vista a Convenção Coletiva.

Dessa forma, os estabelecimentos comerciais terão funcionamento das 9 às 18 horas, seguindo os protocolos sanitários e de permissão da Fase Vermelha do Plano São Paulo de combate à Covid-19.