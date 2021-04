Aulas presenciais retornam na próxima segunda (26) em São Manuel

Alunos que chegarem nas escolas irão ter a temperatura medida, receberão máscaras, passarão por uma higienização

Da Redação

O Decreto Municipal nº 3850 de 19 de abril de 2021, que dispõe sobre a retomada de atividades presenciais das unidades escolares da rede municipal de educação de São Manuel em 2021, permite, a partir da próxima segunda-feira, 26, o retorno das atividades presenciais aos alunos da rede municipal, estadual e privada e as instituições de ensino superior no Município.

As aulas e demais atividades presenciais serão retomadas nas unidades escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, observando o limite máximo de estudantes estabelecido nos protocolos e fases indicadas no “Pano São Paulo”, atendidas as seguintes proporções:

I- Na fase Vermelha ou Laranja, com a presença limitada a até 35% do número de alunos matriculados;

II- Na fase Amarela, admitida a presença de 70% do número de alunos matriculados;

III- Na fase Verde, admitida a presença de 100% do número de alunos matriculados.

Em 22 de fevereiro deste ano, as aulas presenciais haviam retornado na rede municipal de ensino e segundo o diretor de Educação, Beto Saglietti, na ocasião, o retorno dos alunos, que foi opcional, atingiu as expectativas apesar da apreensão inicial natural diante de uma situação nunca vivenciada, depois de as escolas completarem um ano fechadas. Foi realizada uma pesquisa com cada pai ou responsável dos alunos para saber se haveria autorização ou não para o retorno presencial dos filhos. “No primeiro retorno em fevereiro último, cada classe de alunos foi separada e recebeu, durante este período restritivo, a presença de no máximo 35% dos alunos, sendo que todo o espaçamento foi delimitado para que cada um ficasse dentro do distanciamento seguro permitido e todo o material didático e lúdico utilizado também foi separado”, explica o diretor.

Todas as escolas e creches municipais foram preparadas para receberem com segurança os alunos no retorno presencial, obedecendo os protocolos sanitários e distribuindo os equipamentos de segurança e máscaras aos alunos, professores e funcionários de cada escola.

Todos os alunos que chegarem nas escolas irão ter a temperatura medida, receberão máscaras, passarão por uma higienização dos calçados e terão sempre à disposição álcool em gel e sabão líquido para a lavagem das mãos, tudo obedecendo os protocolos sanitários estabelecidos.

A merenda escolar será servida com toda a segurança aos alunos presentes e o transporte sofrerá as adaptações necessárias em suas rotas. Qualquer problema que venha ocorrer com transporte ou com outros assuntos relacionados aos cuidados especiais com os alunos, os pais ou responsáveis devem entrar em contato com o Setor de Transporte pelo telefone (14) 3841-3070 ou, ainda, com a direção da escola em que o filho estiver matriculado.

Atenção

A Diretoria de Educação, junto com a Diretoria de Saúde, estabeleceu que o aluno que estiver apresentando algum sintoma como: febre, gripe, dor de garganta, diarreia, tosse seca, perda de olfato ou paladar, dentre outros, não deve ser enviado para a aula presencial. Estará havendo um controle na porta de cada escola neste sentido.

Dentro de cada unidade escolar todos os protocolos sanitários serão obedecidos e cumpridos, mas existe a necessidade que em cada residência dos alunos isso aconteça da mesma forma para evitar uma possível contaminação.

O retorno às aulas estará sendo feito de forma gradual e poderá sofrer adaptações e mudanças. A Diretoria Municipal de Saúde estará acompanhando esse retorno para que tudo seja feito da forma mais segura possível. O acompanhamento epidemiológico de cada unidade escolar será acompanhado diariamente e, se houver necessidade, mudanças e adaptações estarão ocorrendo, sempre com a consulta sendo feita junto aos pais ou responsáveis.