Botucatu: homem é preso após agredir ex-namorada e criança de 3 anos

Da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu a mais um caso de violência contra a mulher, em Botucatu. O fato ocorreu na tarde desta quarta-feira, 21 de abril, na Rua Rubens Tonini, região do 24 de Maio, onde um homem agrediu a vítima (ambos com 24 anos) e o filho, de 3 anos, após tentar invadir da mesma.

Consta em boletim elaborado pela GCM que houve a requisição da presença da viatura, devido à tentativa de invasão na residência da mulher. Segundo relatado pela mulher, seu ex-namorado efetuou ligações para o celular da vítima dizendo estar em frente à casa. Ela solicitou que o mesmo fosse embora, mas o homem conseguiu entrar na casa.

Mesmo com os pedidos de retirada, o homem trancou-se no banheiro com o filho da vítima, de 3 anos. Passou, então, a chutar a porta, quebrando-a. Ainda, desferiu socos na mulher, bem como empurrou a criança.

Durante interrogatório, o homem alegou que o acesso à casa fora permitido e que trancou-se no banheiro após uma discussão, com objetivo de se proteger de possíveis agressões da mulher. Atribuiu à vítima os danos na porta. Quanto ao ferimento no rosto da mulher, não soube informar o que ocorreu.

Mulher e criança foram encaminhadas para cuidados médicos no Pronto Socorro Adulto da Vila Assumpção. Na sequência, as partes envolvidas estiveram no Plantão Policial, com o homem tendo voz de prisão decretada por violência doméstica.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados devido à Lei de Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.