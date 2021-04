Cientistas do Amanhã, da Unesp de Botucatu, busca despertar interesse de jovens pela ciência

Mais de cem alunos já estão inscritos para participar o projeto

Da Redação

O polo da Liga Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia (LiNA) do câmpus da Unesp de Botucatu, está promovendo um projeto que busca aproximar os estudantes do ensino médio da universidade e despertar o interesse pelo meio científico.

O projeto, denominado Cientistas do Amanhã, foi desenvolvido pensando no baixo interesse dos alunos do ensino médio, principalmente os de escola pública, pelo universo científico e pelo ingresso nas universidades.

As escolas que irão participar das atividades serão a E.E Prof. Pedro Torres, E.E Anselmo Bertoncini e a ETEC Dr. Domingos Minucucci Filho. Mais de cem alunos já estão inscritos para participar o projeto.

A iniciativa da LiNA conta com a colaboração do projeto de extensão da Unesp Botucatu “Meninas na Ciência”; do podcast de divulgação científica “Resenha com Ciência”; da professora Ariane Leite Rozza, do Insitituto de Biociências da Unesp e da bióloga Mônica Lopes Ferreira, do Laboratório de Toxinologia Aplicada do Instituto Butantan.

O projeto é constituído por três etapas. Na primeira delas, os alunos inscritos realizarão, semanalmente, capacitações e gincanas que abordem de forma simplificada conceitos vistos anteriormente em sala, em temas como extração de material genético e o funcionamento de um teste de DNA, por exemplo. As capacitações serão iniciadas dia 24 de abril e a previsão de encerramento em 27 de novembro.

Na segunda etapa será disponibilizado aos alunos uma história em quadrinhos elaborada pelos colaboradores do projeto retratando temas pertinentes ao universo científico. Serão trabalhados os temas: o que é ciência; quem pode ser cientista; o que é Biotecnologia; como funciona a metodologia científica e a importância das universidade. O livro será financiado pelo CeTICS (Centro de Toxinas, Resposta-Imune e Sinalização Celular), da qual faz parte a pesquisadora Mônica Lopes Ferreira. A terceira etapa é a realização de uma Feira de Ciências, ainda sem previsão de realização devido à pandemia da Covid-19.

Os interessados em contribuir para custear os gastos com o desenvolvimento das atividades podem faze-lo pelos links que estão disponibilizados no site www.fca.unesp.br