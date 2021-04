É importante escolher um espaço em que o aluno se sinta confortável para estudar e tenha privacidade

Da Redação

No último ano, um dos desafios de milhões de estudantes brasileiros tem sido estudar e aprender a distância, uma vez que a pandemia forçou diversas instituições de ensino a migrar seus conteúdos para o ensino remoto. Há profissionais especializados em tecnologias educacionais que auxiliam diariamente as escolas e os alunos. Conversamos com eles e separamos dicas para responder à recorrente pergunta da pandemia: como estudar e aprender a distância?

Habilidades

É preciso que o aluno tenha em mente algumas habilidades a serem desenvolvidas: proatividade, consciência, automotivação, disciplina, autonomia e organização.

A proatividade é importante porque no ensino remoto não há como ficar esperando alguém mandar você agir – esse alguém é você mesmo; já a consciência é importante justamente para que o aluno perceba este novo papel que lhe cabe, uma vez que as responsabilidades são diferentes das do no ensino presencial. Logo, é preciso desenvolver também a automotivação para manter o foco nos objetivos e se estimular a cumpri-los.

Uma das habilidades que também deve ser desenvolvida para passar pelo processo descrito acima é a disciplina. Ou seja, como organizar o tempo de aprendizagem e cumprir isso de fato tendo autonomia, isto é, capacidade de gerenciar e acompanhar o próprio desempenho. E, por fim, para isso acontecer, é preciso desenvolver a organização: de tempo, espaço de estudo, foco e etapas de atividades a serem cumpridas.

No fim, tais habilidades são desenvolvidas em uma sucessiva cadeia de necessidades e desejos criada pelo próprio aluno para sua aprendizagem.

Local de Estudo

É importante escolher um espaço em que o aluno se sinta confortável para estudar e tenha privacidade. Se isso não for possível, vale negociar com os demais membros da família horários que não haja interrupções ou barulhos, por exemplo.

A luz do ambiente também é primordial: não pode ser nem de mais, nem de menos. A ausência ou excesso de luminosidade levam ao maior esforço e podem cansar e até mesmo prejudicar a visão. A ventilação do ambiente também é importante para manter a concentração e não causar desconforto.

Na mesa de estudos, é importante que não se acumule objetos e que haja somente o material necessário – como computador, livros e cadernos, pois o excesso pode atrapalhar a concentração e tranquilidade.

Outra dica é estabelecer horários para verificar as mensagens no celular ou redes sociais e evitar fazê-lo a todo instante. Além da interferência durante o tempo de estudo, o acúmulo de informações sobrecarrega a cognição. Ou seja, o aluno vai acumular um excesso de imagens, textos e leituras, e prejudicar a assimilação de conteúdos que precisava de fato absorver.

Tempo de estudo

É preciso que o aluno faça um cronograma inicial determinando uma quantidade mínima de horas de estudo por dia, preferencialmente em um horário (ou pelo menos período) fixo. A sugestão inicial é de 1 a 2 horas de estudo por dia, variando de acordo com a carga total do curso. O importante é tentar seguir à risca esse cronograma. Dentro dessas horas de estudo, é recomendável fazer pequenos intervalos – entre 5 e 15 minutos – para relaxar, alongar e descansar um pouco. Essa atitude também melhora a concentração.

No gerenciamento do tempo, é importante que o aluno não fique com pendências ou acumulando atividades; se isso acontecer, vale correr atrás do prejuízo rapidamente.

É preciso atenção também com todas as ferramentas de comunicação disponíveis nas aulas – mensagens diretas, fóruns de dúvidas, e-mails; a utilização delas é muito importante! Tirar dúvidas, assim que elas aparecem, é fundamental para o bom andamento e aproveitamento do tempo.

Durante os estudos, também ajuda muito fazer esquemas, sínteses e procurar os pontos principais dos livros didáticos e destacá-los. Assim, otimiza-se o tempo de estudo e consulta daquele conteúdo nas próximas vezes, além de ajudar a cognição de tal matéria.