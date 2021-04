Cresce o acesso de brasileiros à internet; banda larga chega a 77% dos lares

Telefone celular continua sendo a principal ferramenta utilizada pelos conectado

Da Redação

Os lares brasileiros passaram a contar mais com a internet de banda larga móvel, crescendo de 80,2% em 2018 para 81,2% em 2019. Também houve aumento da banda larga fixa, que passou de 75,9% para 77,9%. A proporção de domicílios que contam com os dois tipos de conexão saltou de 56,3% para 59,2%. Esses são alguns dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2019, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o levantamento, o telefone celular continua sendo a principal ferramenta utilizada pelos conectados. Ele foi encontrado em 99,5% dos domicílios. Depois vem o computador, com 45,1%, seguido pela televisão (31,7%) e tablet (12%).

No geral, 82,7% dos domicílios nacionais possuem atualmente acesso à internet, um aumento de 3,6 pontos percentuais em relação a 2018.

Além disso, entre as 183,3 milhões de pessoas com 10 anos ou mais de idade, 143,5 milhões (78,3%) utilizaram a internet nos últimos três meses. Jovens adultos entre 20 e 29 anos foram os que mais acessaram. O uso é maior entre estudantes (88,1%) do que entre não estudantes (75,8%). Os alunos da rede privada (98,4%) usam mais do que os da rede pública (83,7%).