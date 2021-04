SP registra 90,6 mil mortes e 2,7 milhões de casos por Covid-19

Está vigente desde o último domingo a Fase de Transição do Plano São Paulo

Da Redação

O Estado de São Paulo registra nesta quarta-feira (21) 90.627 mortes e 2.786.483 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. São 17.123 casos e 977 óbitos registrados nas últimas 24h. Entre os infectados, 2.429.577 estão recuperados e, desse total, 283.604 estiveram internados e receberam alta hospitalar.

São hoje no estado 23.459 pacientes internados, sendo 11.009 em unidades de terapia intensiva e 12.450 em enfermarias. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 81,8% e na Grande São Paulo é de 79,4%.

Está vigente desde o último domingo a Fase de Transição do Plano São Paulo, adotada diante da reversão da tendência de crescimento das internações, casos novos e óbitos, alcançada com as Fases Emergencial e Vermelha desde março.