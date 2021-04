Bauru passa a marca de 100 mil doses de vacina da Covid-19 aplicadas

A campanha de vacinação começou há exatamente três meses em Bauru

Da Redação

Nesta terça-feira (20), Bauru ultrapassou a expressiva marca de 100 mil doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19. Em três meses de campanha, foram 100.001 doses aplicadas, dado consolidado no começo da noite desta terça-feira, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

O número foi atingido com a aplicação de 3.308 vacinas nesta terça-feira, sendo 2.246 de primeira dose, e 1.062 de segunda dose. Do total já aplicado nestes três meses, são 62.728 vacinas de primeira dose, e 37.273 de segunda dose. Isso significa que 59,4% das pessoas que tomaram a primeira dose também já receberam a dose de reforço. Até o momento, já receberam a vacina os profissionais da saúde, idosos – por enquanto todos com 65 anos ou mais podem tomar a vacina, profissionais da segurança pública, indígenas e profissionais da educação básica com 47 anos ou mais.

A campanha de vacinação começou há exatamente três meses em Bauru, no dia 20 de janeiro. Os primeiros a receber as doses foram profissionais da saúde que estão na linha de frente de enfrentamento da pandemia. Depois, entraram outros profissionais de saúde e os idosos, começando pelos que tem 90 anos ou mais. Aos poucos, pessoas idosas de outras faixas etárias foram sendo inseridas. As doses são enviadas ao município pelo Estado, após repasse do governo federal. Tanto a vacina Coronavac como a de Oxford/AstraZeneca são usadas na imunização da população.

FASE ATUAL

Neste momento, a vacinação é voltada a idosos com 65 anos ou mais, com a aplicação da primeira dose nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e Promai, que abrirão neste feriado de quarta-feira (21), das 8h às 12h. A aplicação da primeira dose é realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Já a segunda dose é voltada para idosos com 69 anos ou mais, e será retomada na quinta-feira (22), e acontece de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h30, nas UBSs, USFs e Promai.

Após a vacinação de todos os idosos com a primeira dose, outros públicos vão entrar na campanha, seguindo sempre os critérios estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, e pelo governo estadual.

ESTRATÉGIAS

Para atingir o público, a Prefeitura de Bauru realizou duas edições de ‘drive-thru’, ainda no início da campanha, aos sábados, e depois abriu as unidades de saúde todos os sábados pela manhã. Há duas semanas, a vacinação da Covid-19 é realizada de segunda a sexta-feira, uma vez que começou a campanha de vacinação da Influenza, que está ocorrendo aos sábados pela manhã. As unidades de saúde funcionaram no feriado do último dia 2 de abril, e novamente vão abrir neste feriado de 21 de abril para atender a todos que já podem receber a vacina.

Por fim, a vacinação também tem sido um importante momento de solidariedade. As pessoas que vão receber uma dose podem contribuir com alimentos ou produtos de higiene para a campanha ‘Proteja a sua vida e garanta a sobrevivência do outro’, do Fundo Social de Solidariedade. A arrecadação é feita em todos os pontos de vacinação.