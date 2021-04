Casas Bahia fecharão loja na Amando de Barros

Operações da rede prosseguirão na Cidade

Da Redação

Uma das unidades das Casas Bahia será fechada na Rua Amando de Barros, em Botucatu. Mesmo ainda sem confirmação oficial da Via Varejo, conglomerado dono da marca, o encerramento da unidade deve ocorrer ainda no final deste mês.

A informação é que o fechamento da loja, que anteriormente sediou o Jumbo Eletro, Extra Eletro e Extra (quando foi comprada pelas Casas Bahia) deve-se a otimização das operações da marca. Decisão teria ocorrido após análise mercadológica.

A marca possui outra unidade, também na Rua Amando de Barros, que continuará com as operações. Ainda não há confirmação se os funcionários da unidade 2 (a ser fechada) serão demitidos ou deslocados para a outra loja.

As Casas Bahia são uma das principais marcas varejistas do país. Fundada em 1952, possui mais de 57 mil empregados em todo o país. No ano de 2010 a marca fundiu-se ao Pontofrio, criando a Via Varejo, cujo faturamento foi de R$ 28,9 bilhões, crescimento de 12,7% na comparação com o ano anterior