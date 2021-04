Embraer entrega primeira conversão de Praetor 500 no Brasil

Todo o processo de conversão é realizado nos Centros de Serviços próprios da Embraer

Da Redação

A Embraer realizou a primeira conversão de um jato Legacy 450 em um Praetor 500 no Brasil. A aeronave foi entregue para um cliente não divulgado. A conversão foi efetuada no Centro de Serviços próprio da Embraer em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Com esta entrega, a Embraer já converteu um total de 20 jatos Legacy 450 em Praetor 500 na Europa, na América do Norte e agora no Brasil. Todo o processo de conversão é realizado nos Centros de Serviços próprios da Embraer.

O Praetor 500 possui um alcance impressionante e o melhor da categoria, capaz de voos sem escalas de 3.340 milhas náuticas. A aeronave é capaz de realizar voos diretos entre Manaus e Nova York ou Natal e Lisboa. Para viabilizar o aumento de alcance de 2.904 milhas náuticas do Legacy 450 para as 3.340 milhas náuticas do Praetor 500, várias modificações importantes foram feitas.

A fiação dos sensores de nível nos tanques de combustível foi substituída, as portas de abastecimento por gravidade em cima da asa foram reposicionadas, o sistema de medição de combustível foi realocado e as nervuras das asas foram reforçadas para suportar o peso adicional. Estes ajustes incluíram, também, atualizações nos sistemas de controle de voo, e um novo software de aviônica para o aclamado Collins Aerospace Pro Line Fusion.

Outros destaques da conversão são a instalação dos icônicos winglets do Praetor e a substituição dos placares e logotipos tornando oficialmente o Legacy 450 em um Praetor 500. Com o Praetor 500 vem uma combinação incomparável de tecnologia, conforto e desempenho. Em termos de tecnologia, o Praetor 500 apresenta o primeiro E2VS do segmento – um sistema que combina câmeras (EVS) que conseguem enxergar através de condições de visibilidade limitada e uma tela – HUD – localizada na altura dos olhos do piloto na qual as informações são projetadas. Além disso, é o único jato executivo de médio porte com controles completos de voo fly-by-wire e capacidade de redução ativa de turbulência.

A cabine de passageiros oferece muito conforto, sendo o Praetor 500 o único jato executivo de médio porte que possui uma cabine de piso plano com 1,83 metro de altura, piso de granito, uma galley completa e toalete a vácuo – tudo com o melhor espaço para bagagem da categoria. Quanto ao desempenho, a conversão para um Praetor 500 oferece um alcance intercontinental de 3.340 milhas náuticas (6.186 km) com quatro passageiros e reservas NBAA IFR. Nenhum detalhe foi esquecido no jato médio mais inovador e tecnologicamente avançado do mundo.

Sobre os Jatos Praetor

O Praetor 500 e o Praetor 600, ambos tendo sido homologados pela ANAC, EASA e FAA menos de um ano depois de terem sido anunciados na NBAA-BACE 2018, são jatos executivos tecnologicamente mais avançados de suas categorias. O Praetor 500 ultrapassou as metas de certificação, obtendo um alcance intercontinental de 3.340 milhas náuticas (6.186 km) com quatro passageiros e reservas NBAA IFR. O Praetor 500 é o jato médio mais veloz e de maior alcance, capaz de voos sem paradas entre o extremo sudeste e extremo noroeste da América do Norte, a exemplo de Miami a Seattle ou de Los Angeles a Nova York. O Praetor 600 é jato supermédio de maior alcance do mundo, capaz de voos sem paradas entre Paris e Nova York ou de São Paulo a Miami. Com quatro passageiros a bordo e reservas NBAA IFR, o Praetor 600 tem alcance intercontinental de 4.018 milhas náuticas (7.441 km).

O Embraer DNA Design de interior eloquentemente explora cada dimensão da cabine de passageiros dos jatos Praetor, que têm altura de 1,83m, piso plano, granito e manutenção do lavabo a vácuo, na mesma aeronave. Os recursos exclusivos da Embraer, como a tecnologia de redução de turbulência e a mais baixa altitude de cabine com 5.800 pés (1.768 m), numa cabine muito silenciosa, têm elevado os padrões de experiência do cliente em ambas as categorias de jatos médios e supermédios. O maior compartimento de bagagem nas duas categorias é complementado por um generoso armário dentro de um lavabo traseiro privativo completo.

A tecnologia avançada na cabine de passageiros é outra característica do Embraer DNA Design, começando pelo Upper Tech Panel, um painel que exibe informação de voo e oferece controle da cabine, exclusivo na indústria, também disponível em celulares e dispositivos portáteis, por meio da tecnologia Honeywell Ovation Select. Conectividade de alta capacidade e de alta velocidade para todos a bordo estão disponíveis por meio de banda Ka da Viasat, com velocidades típicas de 20Mbps e capacidade para streaming de vídeo, outro recurso exclusivo em jatos médios na indústria