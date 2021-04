Pessoas de 65 e 66 anos são vacinadas contra a Covid-19 em Avaré

É importante levar CPF, Cartão SUS e comprovante de residência para a vacinação

Da Redação

A vacinação contra a Covid-19 tem continuidade com a imunização de pessoas com 65 e 66 anos. A etapa tem início na quinta-feira, 22 de abril.

Já idosos de 64 anos são vacinados a partir de sexta-feira, 23, informa o mais recente calendário divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde.

Munícipes com 63 anos começam a ser imunizados a partir de quinta-feira, 29. Já quem tem de 60 a 62 anos recebe a primeira dose a partir de 6 de maio.

Além disso, profissionais da Saúde recebem a segunda dose da vacina da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz a partir de segunda-feira, 26, somente na ESF João Carvalho (Parque Santa Elizabeth), das 13 às 16 horas.

Locais

Para o público em geral, a vacinação ocorre nos seguintes locais e horários abaixo descritos:

Posto do Jardim Vera Cruz (Rua Carmem Dias Faria, s/n) das 8 às 11 e das 13 às 16 horas;

Posto da Brabância (Praça Armando de Paula Assis, s/n) das 8 às 11 horas;

Drive-thru no Parque Fernando Cruz Pimentel (Emapa) das 8 às 11 e das 13 às 16 horas;

Posto do Santa Elizabeth (Rua Saul Bertolaccini, s/n) das 13 às 16 horas.

Recomendações

É importante levar CPF, Cartão SUS e comprovante de residência para a vacinação. A Secretaria Municipal da Saúde ressalta que não há necessidade de aglomeração, uma vez que cada etapa tem duração de vários dias.

Para evitar filas, é importante fazer o pré-cadastro no site vacinaja.sp.gov.br. “Não acredite em fake news. As informações oficiais e o calendário de vacinação são divulgados no site da Prefeitura de Avaré e nas redes sociais oficias”, ressalta o setor.

A pasta ressalta ainda que o munícipe deve comparecer para tomar a segunda dose conforme o agendamento.