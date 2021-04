Sabesp modificará sistemas de identificação e pagamento das contas de água e esgoto

A partir de agora, o cliente tem opção de receber conta de água por e-mail

Da Redação

A Sabesp inicia processo de transformação digital com foco no cliente para trazer melhorias no relacionamento. A nova plataforma é integrada, possibilitando uso dos dados para personalizar o atendimento, atender as necessidades e expectativas de cada cliente, com novas funcionalidades.

A partir de agora, o cliente tem opção de receber sua conta de água por e-mail, contribuindo assim para a redução do uso de papel e preservação do meio ambiente. Outra novidade é que o cadastro para pagamento das contas de água por débito automático pode ser feito diretamente no site da empresa. Além disso, com essa maior integração, ocorrerão melhorias operacionais para auxiliar no atendimento ao cliente. Será possível fazer melhor gestão das equipes para priorizar e antecipar atendimentos emergenciais.

Outro destaque é que o cliente deixará de ser identificado por seu registro geral do imóvel, ou RGI, como acontece atualmente, e passará a ser cadastrado por seu CPF ou CNPJ, facilitando, por exemplo, mudanças de titularidade (conheça mais mudanças ao final deste texto).

Etapas de implantação

Os primeiros municípios a ter essa nova operação, ainda em 2019, foram Morungaba, Cabreúva, Jarinu, Itupeva e Itatiba. Em agosto de 2020, operação foi ampliada para Campo Limpo Paulista, Diadema, Elias Fausto, Hortolândia, Mombuca, Monte Mor, Paulínia, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Saltinho, São Bernardo do Campo e Várzea Paulista, totalizando nesta etapa cerca de 2,2 milhões de pessoas beneficiadas.

A partir de maio de 2021, as mudanças serão implementadas para 7,5 milhões de clientes atendidos pela Sabesp. Na Região Metropolitana, se dará na região Leste, nos municípios do Alto Tietê, e na região Oeste, entre as quais Osasco. No interior paulista, a modernização acontece em 211 municípios atendidos pela Sabesp nas regiões de Itapetininga, Franca, Botucatu e Lins.

Veja quais municípios terão mudanças em maio aqui.

A última etapa de implantação acontecerá no segundo semestre de 2021, atendendo clientes da Capital, RMSP (Santo André e Guarulhos) e de todos os municípios operados pela Companhia no Interior e Litoral. A Sabesp informará as próximas alterações com antecedência, através dos canais de relacionamento com os clientes e imprensa.

Atualização cadastral

A Sabesp ressalta a importância de os clientes manterem seus dados atualizados. Para isso, no caso de pessoas físicas e jurídicas, basta acessar o Sabesp Fácil da Agência Virtual (sabespfacil.sabesp.com.br) e clicar em Atualizar Dados Cadastrais (é o último item da lista de serviços). No app Sabesp Mobile (disponível para celulares iOS e Android), pessoas físicas podem alterar o responsável pela conta.

Pessoas físicas e jurídicas podem atualizar seu cadastro pela Central de Atendimento (disponível 24 horas e com ligação gratuita), nos telefones 0800 011 9911 (Grande SP) ou 0800 055 0195 (Litoral e Interior).

Novo sistema, conta de cara nova

Algumas informações na conta serão alteradas com a modernização da plataforma para o relacionamento com os clientes. Importante ressaltar que essas alterações estão sendo implantadas progressivamente, por regiões do Estado de São Paulo.

Para os clientes atendidos nos locais onde a modernização ocorrerá em maio de 2021, as mudanças na conta são:

• O cliente passará a ser cadastrado por seu CPF ou CNPJ, facilitando por exemplo mudanças de titularidade.

• Onde era informado o número do RGI, passa a constar o número do Fornecimento, que será a nova forma de identificar a ligação e o cliente.

• PDE/RGI: registro da ligação.

• Período: detalha os dias de consumo, leitura anterior e leitura atual. Apresentação de 2 dígitos decimais nas faixas de consumo da tabela de tarifas.

• Débito automático: haverá código para inserção da conta em débito automático (não haverá alteração se sua conta já estiver em débito automático).

• Tipo de mercado, comum ou diferenciado.

• 6 datas opcionais de vencimento dias: 01, 05, 10, 15, 20 e 25. No mês seguinte à mudança de sistema, poderá ocorrer:

• Alteração da data de débito automático (só no mês da implantação).

• Alteração na data de vencimento da conta para uma das opções mencionadas acima.

• Leitura por média, nesse caso a diferença de consumo será compensada na próxima fatura com leitura real.

• A emissão de duas contas no mesmo mês. Uma com vencimento no início do mês e outra no fim do mês que correspondem a períodos de consumo diferentes.